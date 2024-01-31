Находящийся под арестом глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов официально отправлен в отставку

С 1 февраля Лабинов освобожден от должности министра сельского и рыбного хозяйства республики.

С сегодняшнего числа — 1 февраля — Владимир Лабинов освобожден от должности члена правительства Республики Карелия — заместителя Премьер-министра правительства Республики Карелия — министра сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия

Об этом сообщили сегодня в правительстве республики.

Освобожден от занимаемой должности министр был по представлению Следкома Карелии.

Напомним, в настоящий момент Владимир Лабинов находится под арестом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Суд несколько раз продлевал арест министру.

По данным следствия, Владимир Лабинов в 2021 и 2022 годах получил через посредника взятку в 10 миллионов рублей. Деньги были связаны с получением грантов на развитие сельского хозяйства и поддержку фермеров.