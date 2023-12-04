Суд оставил под стражей главу Минсельхоза Карелии Владимира Лабинова

Суд продлил до 14 января 2024 года включительно срок содержания под стражей Владимиру Лабинову, обвиняемому в получении взятки.

Судья Екатерина Хомякова продлила до 14 января 2024 года включительно срок содержания под стражей главе Минсельхоза Карелии Владимиру Лабинову, обвиняемому в получении взятки в крупном размере, оставив без изменения решение первой инстанции, пишет «Московский комсомолец в Карелии» со ссылкой на Верховный суд республики.

Так, 16 марта судья Петрозаводского городского суда Елена Семичева вынесла решение о заключении под стражу главы Минсельхоза Карелии Владимира Лабинова. Его обвиняли в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с 2021 по 2022 год министр сельского и рыбного хозяйства Карелии, действуя через посредника, получил взятку в сумме 10 млн рублей. Деньги предназначались для совершения незаконных действий в интересах предпринимателя, связанных с получением субсидий (грантов) на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержки фермеров.

Также ранее сообщалось, что материалы об отстранении Владимира Лабинова от должности министра сельского и рыбного хозяйства Карелии из органов следствия в правительство не поступали. Но в правительстве отметили, что «денежное содержание Лабинову В.В. в период избрания вышеуказанной меры пресечения не выплачивается», пишет «МК в Карелии».