Стали известны подробности ареста министра сельского хозяйства Карелии Лабинова

Министра сельского и рыбного хозяйства Владимира Лабинова арестовали на два месяца по обвинению в получении крупной взятки.

В среду, 15 марта, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии и регионального ФСБ задержали вице-премьера и министра сельского и рыбного хозяйства республики Владимира Лабинова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.



Как нам рассказали в МВД Карелии, задержание связано с расследованием уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта в качестве субсидий на реализацию господдержки малого и среднего предпринимательства, а также развитие сельского хозяйства.

Сумма полученной взятки превышает 10 миллионов рублей, говорится в материалах уголовного дела. В четверг, 16 марта, судья Петрозаводского городского суда Елена Семичева в закрытом заседании избрала меру пресечения в отношении министра в виде заключения под стражу сроком на два месяца.



Все подробности громкого дела читайте в нашем материале «Минус министр?»