«Реаниматолог, дежурившая на смене, отказалась работать с инфекционными пациентами и уехала»

В Минздраве Карелии вручили награду врачу-реаниматологу БСМП Кристине Ильиной, которая в начале пандемии пришла на помощь наркодиспансеру, где открыли ковидное отделение.

В начале марта в Минздраве республики состоялось вручение врачу-реаниматологу БСМП Кристине Андреевне Ильиной ведомственной награды — нагрудного знака «За заслуги в борьбе с COVID-19».

Министр здравоохранения Михаил Охлопков на церемонии объяснил, почему доктор стала одной из первых, кто удостоен такой награды.

«Тогда, в самом начале пандемии коронавируса, когда Республиканская инфекционная больница была переполнена и нам нужно было срочно размещать ковидных больных в созданных резервных больницах, в 2 часа ночи мы приехали в Наркодиспансер. Реаниматолог, дежурившая на смене, категорически отказалась работать с инфекционными пациентами и уехала. Мы стали обзванивать всех врачей с просьбой помочь. Вы, Кристина Андреевна, самая первая откликнулись, приехали и стали работать. За что я вам очень благодарен», — сказал Михаил Охлопков.

Глава Минздрава вручил врачу-реаниматологу ведомственную награду, отметив: «Этот знак «За борьбу с COVID-19, Кристина Андреевна, мы вручаем вам, потому что вы достойный человек. Когда не было никаких выплат и все боялись работать, у многих страх заковывал разум, даже при наличии всех средств защиты, вы не испугались — пришли и стали спасать людей. Я вас благодарю».

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