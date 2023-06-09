«Ребенок в истерике ползает по машине»: случай на парковке в Петрозаводске возмутил пользователей соцсети

На подземной парковке женщина закрыла маленького ребенка в автомобиле и ушла.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» одним из подписчиков было выложено фото автомобиля с подземной парковки в ТРЦ «Лотос Плаза». По словам автора, в машине находился маленький ребенок, который плакал и не понимал, как ему выбраться из автомобиля.

«Мальчик, 1,5 года. Машина закрыта, попасть внутрь невозможно. Ребёнок в истерике ползает по машине внутри. Сообщили охране. По громкоговорителю объявили, что водителю с этим номером срочно явиться на парковку. Ребёнок маленький, с горем пополам понял, как, и открыл нам дверь изнутри спустя 15 минут. Стою с ребёнком на руках, успокаиваю. „Мамочка“ явилась прогулочным шагом. И спокойно так: „он (ребёнок) же спал“. Опубликуйте, пусть ей будет стыдно», — прокомментировал фото его автор.

Пост вызвал возмущение у подписчиков паблика. «Мать года», «мамаша без материнского инстинкта», — так они отреагировали на рассказ про случай на парковке.