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«Ребенок в истерике ползает по машине»: случай на парковке в Петрозаводске возмутил пользователей соцсети

Новости. Общество
10:22, 13 Июня 2023
фото: © Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК

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На подземной парковке женщина закрыла маленького ребенка в автомобиле и ушла.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» одним из подписчиков было выложено фото автомобиля с подземной парковки в ТРЦ «Лотос Плаза». По словам автора, в машине находился маленький ребенок, который плакал и не понимал, как ему выбраться из автомобиля.

«Мальчик, 1,5 года. Машина закрыта, попасть внутрь невозможно. Ребёнок в истерике ползает по машине внутри. Сообщили охране. По громкоговорителю объявили, что водителю с этим номером срочно явиться на парковку. Ребёнок маленький, с горем пополам понял, как, и открыл нам дверь изнутри спустя 15 минут. Стою с ребёнком на руках, успокаиваю. „Мамочка“ явилась прогулочным шагом. И спокойно так: „он (ребёнок) же спал“. Опубликуйте, пусть ей будет стыдно», — прокомментировал фото его автор.

Пост вызвал возмущение у подписчиков паблика. «Мать года», «мамаша без материнского инстинкта», — так они отреагировали на рассказ про случай на парковке.

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