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Региональная общественная организация «Карельский союз пенсионеров» принял решение о поддержке партии «Яблоко»

Новости. Общество
12:00, 12 Сентября 2021

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На заседании Правления региональной общественной организации «Карельский союз пенсионеров» принято решение о поддержке команды Эмилии Слабуновой — списка партии «Яблоко» на предстоящих выборах в Законодательное Собрание Республики Карелия.

Как пояснила председатель региональной организации, почетный житель города Петрозаводска Галина Егоровна Карасова, именно Слабунова и депутаты от партии «Яблоко» настойчиво добивались индексации ветеранской выплаты, предложив первоначально повысить саму выплату с 700 до 1000 рублей.

При обсуждении закона «О детях войны» только «яблочники» в парламенте Карелии внесли настоящие меры поддержки — бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное зубопротезирование, освобождение от уплаты взноса на капитальный ремонт для одиноко проживающих, бесплатное санаторно-курортное лечение для детей войны.

Для нас очень важно, что в «яблочной» программе есть две важные цели — принятие федерального закона «О детях войны» с реальными мерами поддержки тех, чье детство пришлось на войну, и распространение льгот участников войны на малолетних узников концлагерей.

Зная характер «яблочной» команды, мы уверены, что она сделает всё для этого.

Партия «Яблоко» выступало категорически против повышения пенсионного возраста. И сейчас в программе партии есть важные задачи: снижение пенсионного возраста до прежних значений и индексация пенсий работающим пенсионерам. Мы знаем, что слова у кандидатов от «Яблока» не расходятся с делами, и они будут этого добиваться.

Заказчик и изготовитель: Избирательное объединение Региональное отделение Политической Партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия, юр.адрес: 185033, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Ключевая, д.8, офис 15, ИНН 1001045327. Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Региональное отделение Политической Партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия. Дата изготовления: 06.09.2021; Дата публикации: 12.09.2021. Тираж: 1 экз.

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