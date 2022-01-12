Реки нечистот текут по улицам поселка в Карелии (ВИДЕО)

Жители поселка Пяозерский сообщают, что улицы их населенного пункта утопают в нечистотах.

В поселке Пяозерский Лоухского района по улице текут зловонные нечистоты. Видео с места событий в редакцию «Столицы на Онего» прислала местная жительница.

«Вот такие у нас лужи с дерьмом», — комментирует съемку автор видео.

Она рассказывает, что нечистоты текут по поселку ручьями.

«Не представляете, какая здесь стоит вонь», — говорит голос за кадром.

Съемка происходит рядом с постройкой, на которой находится табличка с надписью «Очистные сооружения». Поблизости от здания видны масштабные лужи.

Автор видео предполагает, что отходы жизнедеятельности жителей населенного пункта в конечном итоге попадают в местный водоем.

Глава Пяозерского городского поселения Татьяна Кашина подтвердила «Столице на Онего», что в поселке Пяозерский существует проблема с водоочистными сооружениями.

«Эта ситуация действительно такая, как человек снял», — сказала глава поселения, отвечая на вопрос издания. Она пояснила, что проблеме с водоочистными в поселке Пяозерский много лет, канализация в населенном пункте разливается не первый раз. По оценке Татьяны Кашиной, существующая ситуация является сложной и требует серьезного вложения финансовых средств.

Заместитель главы администрации Лоухского района Евгений Финский сообщил «Столице на Онего», что представители МУП «Лоухский коммунальный центр» должны были сегодня выехать и устранять последствия происшествия с канализацией в Пяозерском. По словам Финского, коммунальщики должны разобраться с ситуацией в течение двух дней. «Либо сегодня, либо завтра они там будут на месте», — пояснил Евгений Финский.