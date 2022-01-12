890x80
Реклама
Следком расследует возможное нарушение прав детей в одном из детских садов Петрозаводска 4
12.01.2022 16:00
Карельский митрополит увидел в Новом завете слова о работниках прокуратуры 16
12.01.2022 16:13

Реки нечистот текут по улицам поселка в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:08, 13 Января 2022
фото: скриншот видео

Новости партнеров

Жители поселка Пяозерский сообщают, что улицы их населенного пункта утопают в нечистотах.

В поселке Пяозерский Лоухского района по улице текут зловонные нечистоты. Видео с места событий в редакцию «Столицы на Онего» прислала местная жительница.

«Вот такие у нас лужи с дерьмом», — комментирует съемку автор видео.

Она рассказывает, что нечистоты текут по поселку ручьями.

«Не представляете, какая здесь стоит вонь», — говорит голос за кадром.

Съемка происходит рядом с постройкой, на которой находится табличка с надписью «Очистные сооружения». Поблизости от здания видны масштабные лужи.

Автор видео предполагает, что отходы жизнедеятельности жителей населенного пункта в конечном итоге попадают в местный водоем.

Глава Пяозерского городского поселения Татьяна Кашина подтвердила «Столице на Онего», что в поселке Пяозерский существует проблема с водоочистными сооружениями.

«Эта ситуация действительно такая, как человек снял», — сказала глава поселения, отвечая на вопрос издания. Она пояснила, что проблеме с водоочистными в поселке Пяозерский много лет, канализация в населенном пункте разливается не первый раз. По оценке Татьяны Кашиной, существующая ситуация является сложной и требует серьезного вложения финансовых средств.

Заместитель главы администрации Лоухского района Евгений Финский сообщил «Столице на Онего», что представители МУП «Лоухский коммунальный центр» должны были сегодня выехать и устранять последствия происшествия с канализацией в Пяозерском. По словам Финского, коммунальщики должны разобраться с ситуацией в течение двух дней. «Либо сегодня, либо завтра они там будут на месте», — пояснил Евгений Финский.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2022-01-13 13:29:35
Если на ключевых постах в регионе всякие приставы , полицаи , юристы . прокуроры то и удивляться здесь нечему .
кир
2022-01-13 12:12:43
Привычная среда обитания.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.01.2022, 07:25
Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии
08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
08.01.2022, 10:14
Остановку транспорта напротив железнодорожного вокзала запретят в Петрозаводске
11.01.2022, 18:20
В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма
10.01.2022, 17:25
Мэрия Петрозаводска опубликовала новый размер минимальной зарплаты в городе в 2022 году
09.01.2022, 08:35
Экстренная служба объявила о запрете движения транспорта на одной из улиц в центре Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 09:14
Политкухня
Не устал, но ухожу
Новый политический год в Карелии начался с отставки одиозного главы администрации Кемского района Дмитрия Петрова.
«Здравляндия»: Нам доверяют самое ценное — заботу о здоровье детей!
12.01.2022 15:50
Экспорт Карелии вырос в полтора раза
12.01.2022 13:32
Что ждет Карелию в «выборный» год? 8
11.01.2022 17:06
Уроки дружбы 9
11.01.2022 10:44
Вся аналитика

Чтиво

10.01.2022 10:41
Частная жизнь
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 5
Как семейная история открыла для карельского художника трагедию его народа.
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
Родители- энергетики и дети-художники
27.12.2021 13:10
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»