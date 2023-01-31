ЕДДС: канализация стекает в реку в центре Петрозаводска

По информации ЕДДС Петрозаводска, течь из канализационной трубы поступает в Лососинку.

Сообщение о канализационной течи появилось в паблике Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска накануне.

«Парк Древлянская Роща, аллея Зеленая Тропа, в районе железнодорожных путей, течь воды из канализационной трубы. Канализация стекает в реку Лососинка», — сообщили в паблике.

В ЕДДС уточнили, что информация о течи была передана и позже оформлена в АО «ПКС — Водоканал». При этом срок работ не был определен.