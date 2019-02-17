Рэпер Feduk выступит в Петрозаводске

Популярный в России рэпер Feduk презентует новый альбом в столице Карелии.

Как сообщают организаторы, концерт пройдет 16 марта.

"Feduk презентует новый альбом, который погрузит вас в атмосферу лета, любви и волшебства под ритмы танцевального хауса и нью-скульного хип-хопа", - отмечается в описании мероприятия.

Ранее мужской глянцевый журнал GQ признал Федора Инсарова, известного как Feduk, самым стильным мужчиной России,

Стоимость билета - 1,2 тыс. рублей.