Рецидивист избил женщину на деревенском крылечке в Олонецком районе

Мужчина был нетрезв и использовал в качестве орудия нападения стеклянный предмет.

Олонецкий районный суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее неоднократно судимого мужчины.

Суд установил, что в сентябре прошлого года на крыльце дома в деревне Большаково нетрезвый мужчина избил селянку. Злоумышленник при нападении использовал стеклянный предмет, которым ударил потерпевшую по голове.



А после того, как она упала, нанес женщине удар в левую ногу. Ранее его уже привлекали к ответственности за побои.



Потерпевшая получила ушиб мягких тканей лица, кровоподтеки на левом плече и на левой голени.

Свою вину подсудимый признал полностью, ходатайствовал о вынесении приговора в особом порядке.

С учетом смягчающих и отягчающих вину обстоятельств ему назначили наказание в виде исправительных работ на три месяца с удержанием в доход государства 10% заработка.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в олонецком суде.