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Рецидивист избил женщину на деревенском крылечке в Олонецком районе

Новости. Криминал
18:40, 02 Февраля 2024
фото: © rawpixel.com / Freepik

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Мужчина был нетрезв и использовал в качестве орудия нападения стеклянный предмет.

Олонецкий районный суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее неоднократно судимого мужчины. 

Суд установил, что в сентябре прошлого года на крыльце дома в деревне Большаково нетрезвый мужчина избил селянку. Злоумышленник при нападении использовал стеклянный предмет, которым ударил потерпевшую по голове. 

А после того, как она упала, нанес женщине удар в левую ногу. Ранее его уже привлекали к ответственности за побои. 

Потерпевшая получила ушиб мягких тканей лица, кровоподтеки на левом плече и на левой голени.

Свою вину подсудимый признал полностью, ходатайствовал о вынесении приговора в особом порядке. 

С учетом смягчающих и отягчающих вину обстоятельств ему назначили наказание в виде исправительных работ на три месяца с удержанием в доход государства 10% заработка.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в олонецком суде. 

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