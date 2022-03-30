Резкий взлет цен на «борщевой» набор в Карелии в апреле сменился снижением

Стоимость основных овощей из так называемого «борщевого» набора, выросшая в Карелии в марте в 1,5 раза, пошла на спад в апреле.

Об этом говорят результаты мониторинга потребительских цен за период с 16 по 22 апреля, проведенного Карелиястатом в Петрозаводске, Костомукше и Сегеже.

За неделю цены на капусту белокочанную свежую снизились на 7,7%, лук репчатый – 7,6%, помидоры свежие — 5,9%, свёклу столовую — на 1%.

Вместе с тем, морковь подорожала на 2,4%, а картофель — на 1%.