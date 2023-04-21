Родственники погибших в Карелии партизан приехали в республику на открытие памятного знака

Недалеко от Костомукши установили памятник, посвященный отряду «Красный онежец».

Открытие памятника, посвященного бойцам партизанского отряда «Красный онежец», состоялось 25 июня недалеко от Костомукши, сообщили в паблике Костомукшского городского округа.

Памятный знак с именами погибших бойцов установили в сорока километрах от города. У самого подножия сопки, где герои приняли свой последний бой с финским отрядом преследования.

Примечательно, что на открытии вместе с горожанами были также и родственники погибших. Их удалось разыскать не только в районах Карелии, но и в других регионах страны — в Тверской, Владимирской, Мурманской, Архангельской областях и даже в Белоруссии. Кропотливую работу проделали ученики Пушкинской школы Костомукши под руководством педагога Ирины Ивановой.