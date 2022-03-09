Росгвардейцы задержали жителя Петрозаводска, позарившегося на автомобильные ароматизаторы

Мужчина пытался пронести их мимо кассы в рукаве куртки, сообщили в пресс-службе ведомства.

В минувшие выходные сотрудники Росгвардии четырежды выезжали на охраняемые объекты города по сигналам «тревога». Местами притяжения злоумышленников стали гипермаркеты карельской столицы.

Так, 13 марта были задержаны 25-летняя девушка и двое 32-летних петрозаводчан. Один из нарушителей пронес мимо кассы автомобильные ароматизаторы, спрятав их в рукаве куртки, а другой стащил кроссовки. Общая сумма ущерба превысила 3 тысячи рублей. Нарушителей передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали 54-летнего местного жителя, который попался на краже элитного алкоголя. При установлении личности выяснилось, что мужчина находился в розыске. Нарушителя доставили в отделение полиции.