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Роспотребнадзор дал советы, как выбрать мандарины

Новости. Общество
19:10, 14 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору свежих мандаринов к новогоднему столу.

Как сообщается на сайте ведомства, выбирать следует красивые плоды, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. При этом нужно помнить, что спелые фрукты долго не хранятся. Если мандарины покупать заранее, то необходимо их правильно хранить. Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом и поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 градусов. Очень важен уровень влажности, нельзя дать им засохнуть. Хранить мандарины в полиэтиленовом пакете не стоит, лучше их поместить в сетку. Если на веточках есть листочки, не рекомендуется их обрывать, так фрукты дольше хранятся.

Цедру импортных апельсинов и мандаринов нужно выбрасывать, и после этого тщательно мыть руки, потому что все цитрусовые проходят обязательную обработку перед транспортировкой сернистыми соединениями (так называемая сульфитация), которые вызывают астматический компонент.

Бумагу, в которую заворачивают цитрусовые и остальные импортные овощи и фрукты, пропитывают специальным составом препятствующим образованию гнили и плесени. Тару под фрукты обрабатывают антисептиком, который может попасть и на фрукты. Поэтому, перед едой фрукты из магазина следует мыть теплой водой с мылом.

Ранее Роспотребнадзор Карелии назвал шесть правил, которые нужно соблюдать при покупке елочной гирлянды.

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