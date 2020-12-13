Роспотребнадзор Карелии назвал шесть правил, которые нужно соблюдать при покупке елочной гирлянды

В преддверии новогодних праздников росоптребнадзор рассказал, как правильно выбирать елочную гирлянду.

Как отмечается в ведомстве, традиционные елочные гирлянды из лампочек - весьма капризные устройства. Да и светят они нередко с желтоватым оттенком, что делает освещение немного тусклым. Поэтому последние годы привнесли множество инноваций для этих изделий. Однако они по-прежнему могут быть самым опасным новогодним украшением, которое вешают на елки. Вот две главные опасности: возможный пожар; удар электрическим током.

Чтобы их предотвратить не покупайте обычные гирлянды мощностью более 65Вт.

Как выбрать такую гирлянду, чтобы ёлочка зажглась, но "не загорелась"?

Воспользуйтесь шестью правилами:

1. Вилка должна быть из качественного материала, не хлипкой и не менять своей традиционной формы из-за каких-то новогодних дизайнерских штучек.

2. Оптимальный размер гирлянды должен быть в 3 раза больше высоты елки. При этом сам провод для подключения к розетке должен быть не менее 1,5 м для домашнего применения и около 10 м для уличного применения. На упаковке указывается параметр - "общая длина" или "размер", это и есть длина провода питания (без лампочек). Укорачивать их запрещено. Особенно это касается светодиодных моделей, так как они строго рассчитаны на определенный ток потребления.

3. Лампочки должны держаться очень плотно и не шататься.

4. Блок питания-контролер. Желательно изначально проверять пайку проводов в блоке питания, еще при покупке изделия в магазине. Если вы собираетесь использовать гирлянду на улице, то она должна быть специального исполнения с уровнем защиты не ниже IP44. На упаковке должна быть надпись - "внешнее использование". Диаметр провода у таких изделий не менее 3,3мм, а сечение медной жилы - минимум 0,5мм2. Герметичность должна быть обеспечена именно для блока питания. Светящиеся элементы могут быть абсолютно одинаковыми.

5. Провода. Качественная гирлянда не должна издавать посторонних запахов. Выбирайте модели с проводами из каучука либо силикона. Каучуковые и резиновые гирлянды должны иметь обозначение латинскими буквами "G" или "R", а если присутствует дополнительный слой изоляции, то "N".

6. Упаковка. В соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 "Светильники. Часть 2-20. Частные требования. Световые гирлянды" на световые гирлянды должна быть нанесена следующая маркировка: тип или электротехнические характеристики ламп и суммарное номинальное напряжение гирлянды. Там, где представляется невозможным наносить маркировку на саму световую гирлянду, эта маркировочная информация должна быть нанесена на прочной несъемной оболочке кабеля или на его этикетке.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что при количестве ламп в подсветке от 18 шт. и более число запасных должно быть не менее 3шт.