Роспотребнадзор Карелии подал в суд на детсад Петрозаводска из-за санитарных нарушений

Городской мэрии предстоит профинансировать исправление нарушений.

Петрозаводский городской суд удовлетворил иск управления Роспотребнадзора Карелии к петрозаводскому МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 54 «Подснежник» об устранении нарушения санитарного законодательства, сообщили в пресс-службе управления 22 сентября.

Суд обязал МДОУ «Детский сад № 54» обеспечить выполнение требований и оборудовать площадки на территории детского сада теневыми навесами в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в срок до 1 сентября 2024 года.

Кроме того, суд обязал учредителя — администрацию Петрозаводска — профинансировать указанные мероприятия в срок до 1 июля 2024 года, рассказали в источнике.