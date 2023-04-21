Сотню жителей Карелии покусали клещи за минувшую неделю

За прошедшую неделю с жалобами на укусы клещей обратились 98 человек, из них 23 ребенка, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.
По данным регионального управления Роспотребнадзора на 9 июля, в медицинские организации республики после присасывания клещей обратились 1 646 человек, из них 404 ребенка.
В Петрозаводске зарегистрировано 534 обращения , в том числе насчет 144 детей.
За прошедшую неделю с жалобами на укусы клещей обратились 98 человек, из них детей - 23. В Петрозаводске: 50 / 8.
Членистоногие нападают на людей во всех районах Карелии, кроме Лоухского.
С начала эпидсезона лабораторно подтверждены шесть случаев клещевого боррелиоза, восемь - вирусного энцефалита.
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