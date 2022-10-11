Россельхознадзор искал африканскую чуму свиней в Карелии

Инспектор проверил численность диких кабанов в Кондопожском районе, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Инспектор Россельхознадзора Карелии отправился на машине в Кондопожский район, чтобы определить численность диких кабанов, потенциальных переносчиков африканской чумы свиней.



Рейд проведен в общедоступных охотничьих угодьях вблизи деревень Мянсельга, Илемсельга, Чеболакша и Вотнаволок. Кабанов инспектор не заметил, в том числе, мертвых.



По состоянию на 10 марта общая численность дикого кабана на всей территории государственных охотничьих угодий Кондопожского района - 22 особи.



Отметим, африканская чума свиней – крайне заразная болезнь домашних свиней и диких кабанов, отличается почти 100-процентной летальностью.



Не опасная для человека болезнь представляет большую угрозу для свиноводства. Вакцин от нее не существует.