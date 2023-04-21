«Россети Северо-Запад» отремонтировали линию электропередачи в деревне Сенная Губа

Старинная карельская деревня надежно обеспечена электроснабжением.
На остров Большой Клименецкий в Онежском озере добраться можно только по воде. Технику и материалы для ремонта линии электропередачи Карельский филиал доставил сюда на пароме.
Энергетики заменили 22 опоры, смонтировали 1,4 километра изолированного провода, устойчивого к непогоде.
Электроснабжение жителей карельской деревни Сенная Губа стало надежнее.
Комментирует мастер Медвежьегорского района электрических сетей Алексей Трынов.
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