Россия сможет производить товары без разрешения правообладателей в США и в поддерживающих их странах. Такая норма содержится во внесенном в Госдуму законопроекте, который предусматривает ответные меры на американские санкции.

К мерам воздействия на США и поддерживающие их в антироссийских действиях страны предлагается отнести "исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров по перечню, определенному правительством РФ, правообладателями которых являются граждане США и иных иностранных государств, организации, находящиеся под юрисдикцией США и иных иностранных государств, а также организации, в капитале которых прямо или косвенно, в том числе, через третьих лиц (преобладающее участие более 25% в капитале) участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией США и иных иностранных государств", передает "Интерфакс".

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов пояснил, что речь идет о том, что эта норма фактически означает, что "мы сможем сами производить ту продукцию, если мы обладаем технологией, без разрешения правообладателя".

"То есть мы бьем под дых американцам, поскольку все успехи и, прежде всего, доминирование англо-саксонского, западного мира обеспечивается именно правом интеллектуальной собственности, и мы наносим удар по этому праву", - сказал Емельянов.

Ранее стало известно, что главы всех четырех фракций Госдумы, а также председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин внесли законопроект об ответных мерах на объявленные 6 апреля антироссийские санкции со стороны США.

Документ предусматривает, в частности, ограничения на поставку в Россию товаров и услуг американского происхождения (сельхозпродукции, сырья и продовольствия, лекарств, IT-технологий), а также прекращение или приостановку сотрудничества с США и поддерживающими их странами в атомной отрасли, авиастроении, ракетно-двигательной отрасли.