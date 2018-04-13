Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
20:40, 13 Апреля 2018

Россия сможет производить товары без разрешения правообладателей в США

По теме

Минэк Карелии против сокращения муниципального перечня мер поддержки бизнеса
13.04.18 15:11
Старт продаж квартир в последнем доме на Древлянке-8
13.04.18 10:19
Глава Карелии ожидает "социальной ответственности бизнеса"
13.04.18 10:17
Все новости
Загрузка...

Россия сможет производить товары без разрешения правообладателей в США и в поддерживающих их странах. Такая норма содержится во внесенном в Госдуму законопроекте, который предусматривает ответные меры на американские санкции.

К мерам воздействия на США и поддерживающие их в антироссийских действиях страны предлагается отнести "исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров по перечню, определенному правительством РФ, правообладателями которых являются граждане США и иных иностранных государств, организации, находящиеся под юрисдикцией США и иных иностранных государств, а также организации, в капитале которых прямо или косвенно, в том числе, через третьих лиц (преобладающее участие более 25% в капитале) участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией США и иных иностранных государств", передает "Интерфакс".

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов пояснил, что речь идет о том, что эта норма фактически означает, что "мы сможем сами производить ту продукцию, если мы обладаем технологией, без разрешения правообладателя".

"То есть мы бьем под дых американцам, поскольку все успехи и, прежде всего, доминирование англо-саксонского, западного мира обеспечивается именно правом интеллектуальной собственности, и мы наносим удар по этому праву", - сказал Емельянов.

Ранее стало известно, что главы всех четырех фракций Госдумы, а также председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин внесли законопроект об ответных мерах на объявленные 6 апреля антироссийские санкции со стороны США.

Документ предусматривает, в частности, ограничения на поставку в Россию товаров и услуг американского происхождения (сельхозпродукции, сырья и продовольствия, лекарств, IT-технологий), а также прекращение или приостановку сотрудничества с США и поддерживающими их странами в атомной отрасли, авиастроении, ракетно-двигательной отрасли.

По теме

Минэк Карелии против сокращения муниципального перечня мер поддержки бизнеса
13.04.18 15:11
Старт продаж квартир в последнем доме на Древлянке-8
13.04.18 10:19
Глава Карелии ожидает "социальной ответственности бизнеса"
13.04.18 10:17
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.04.2018, 06:40
На Карелию надвигается очередной снегопад
10.04.2018, 13:16
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
11.04.2018, 12:35
"Еду в Сортавала или в Сортавалу?": ученые объяснили Парфенчикову, как правильно
12.04.2018, 16:45
ФОТО: В Петрозаводске людей эвакуировали с 9-го этажа загоревшегося дома
09.04.2018, 14:40
На Древлянке начали разбирать недостроенный спортивный комплекс
12.04.2018, 19:28
В Карелии задержан заместитель директора санатория Марциальные воды"

Аналитика

Сегодня 11:14
Политкухня
"Мы были открыты, нас никто не одергивал"
Накануне празднования 100-летия Петрозаводского городского совета своими воспоминаниями делится депутат с многолетним стажем Галина Васильева.
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
10.04.2018 13:16
Дело о гибели детей на Сямозере
09.04.2018 12:39
Эхо внешней политики России добирается до Карелии 14
09.04.2018 09:40
"Весь поселок за тебя, Эдуард" 1
05.04.2018 10:12
Вся аналитика

Чтиво

11.04.2018 12:47
Личное мнение
"Нигде не прописаны критерии оценки качества работы судьи" 5
Вынесенный Петрозаводским городским судом приговор в отношении Юрия Дмитриева актуализировал сразу целый спектр вопросов, которые накапливались в последние годы в адрес республиканской судебной системы.
Он переформатировался и никуда не делся 8
05.04.2018 10:41
ОРЭС: электроснабжение будет надежным и бесперебойным
02.04.2018 11:57
"Хотел бы снять "Любовь и голуби", но рука тянется к пистолету и крови" 1
02.04.2018 09:30
архив чтиво

Медиа

Телепроект “Заживем” на ТНТ-Онего
Сегодня 12:03
все фото и видео

Опрос

Как вы отреагировали на очередной обвал рубля?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»