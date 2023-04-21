Власти Карелии оценили потери республиканского бюджета от санкций

Минфин республики озвучил сумму налоговых потерь из-за международных санкций в отношении России.

Сегодня, 20 июня, в карельском парламенте состоялись публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета республики за 2022 год.

Выступая на них, и. о. министра финансов Карелии Вера Романова озвучила сумму налоговых потерь Карелии от введенных в отношении России международных санкций. По словам главы Минфина, объём налоговых доходов карельской казны в 2022 году упал на 3% по сравнению с предыдущим годом, составив 36,6 миллиарда рублей.

«Это обусловлено снижением поступлений налога на прибыль в условиях введённых санкций, — пояснила и. о. министра. — Снижение поступлений налога на прибыль частично нивелировано положительной динамикой по остальным налоговым источникам».

Подробнее об исполнении бюджета республики за прошлый год читайте в «МК в Карелии».