Россиян предупредили о проблемах с поставками бананов

В Эквадоре, где Россия закупает большую часть бананов, объявлен режим чрезвычайной ситуации и внутреннего вооруженного конфликта.

Российские импортеры начали получать от контрагентов предупреждения о возможных перебоях в поставке бананов, сообщила РБК президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции Ирина Норина.

По ее словам, партнеры предупредили, что вызванная событиями в Эквадоре паника повлекла за собой временное закрытие портов, отмену выдачи контейнеров большинством агентств, срыв доставки картона и отмену среза бананов производителями. Поставщики не исключили, что, даже если ситуация скоро стабилизируется, они в силу форс-мажорных обстоятельств не смогут полностью отгрузить запланированные объемы на этой неделе.

В то же время исполнительный директор Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора (Acorbanec) Ричард Салазар заявил РБК, что поставки бананов, несмотря на мятеж мафии, в норме и не прерывались. «И порты, и судоходные линии продолжают работать в штатном режиме», — подчеркнул он.

8 января в Эквадоре начались беспорядки после бунтов в нескольких тюрьмах, в результате которых оттуда сбежали лидеры крупнейших в стране преступных банд. После этого в стране начались нападения на полицейских, а 9 января вооруженные люди в прямом эфире взяли в заложники ведущих телеканала TC Televisión в Гуаякиле. По данным полиции страны, как минимум десять человек погибли в ходе беспорядков, в том числе два сотрудника правоохранительных органов.

Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел в стране режим чрезвычайной ситуации и внутреннего вооруженного конфликта на 60 дней. Военным поручили нейтрализовать членов преступных группировок. Их Нобоа своим указом объявил террористическими организациями. Он отказался от переговоров с ними.