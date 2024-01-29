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Россиян предупредили о смене тактики телефонных мошенников

Новости. Общество
00:10, 01 Февраля 2024
фото: © AlyoshinE / Shutterstock / Fotodom

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Эксперты Центробанка зафиксировали тренд последних месяцев у дистанционных аферистов.

В ЦБ фиксируют изменение тактики телефонных мошенников. Персонификация атак телефонных мошенников — это тренд последних месяцев, рассказал в интервью «Известиям» зампред Банка России Герман Зубарев.

Злоумышленники стали предварительно изучать жертву — ее профиль в соцсетях, круг друзей, место работы, материальное положение, оценивают, на какую сумму человек может оформить кредит. Часть информации о потенциальной жертве берется с сайтов, на которых человек сам оставляет данные о себе либо они становятся доступными из-за утечек, добавил он.

«Затем мошенники ищут варианты, как наиболее эффективно наладить коммуникацию с этим человеком. Под него разрабатывается индивидуальный сценарий обмана с использованием современных технологий. Так, массово распространяется схема с созданием поддельных Telegram-аккаунтов руководителей: чтобы завоевать доверие, людям пишут от имени их начальников», — уточнил Герман Зубарев.

По его словам, мошенники могут использовать современные компьютерные программы, в том числе искусственный интеллект, чтобы создавать голосовые сообщения от имени родственников человека или его близких. Уже после этого с жертвой связываются по телефону и обманывают по стандартной схеме.

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