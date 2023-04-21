Россиян предупредили об ускорении инфляции

По данным Центробанка, уровень годовой инфляции в России уже летом превысит 4%.

Инфляция в РФ в годовом выражении превысит таргет Центробанка в наступающем квартале, прогнозирует регулятор.

«Ответ короткий: это произойдет уже в третьем квартале», — сказал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов на пресс-конференции в Новосибирске, отвечая на вопрос о том, когда годовая инфляция преодолеет отметку 4%.

Из последних опубликованных данных Росстата — за 26 дней июня — следует, что годовая инфляция на эту дату составила 3,2% (3,00% на 19 июня).

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития — 5,3%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных «Интерфаксом» в начале июня, по инфляции в 2023 году составляет 5,8%.