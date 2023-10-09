Россиянам объяснили, чего нельзя делать с ипотечной квартирой

Адвокат привела список запретных действия для ипотечной квартиры.

Нельзя продать или подарить ребенку ипотечную квартиру, а также выделить в ней долю без согласия банка, если другое не предусмотрено соответствующим договором, рассказала NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. Она отметила, что в случае заключения подобной сделки кредитная организация имеет право признать ее недействительной или потребовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства.

Если сделку совершили без согласия банка, он имеет право требовать признания ее недействительной либо требовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства и обратить взыскание на заложенное имущество независимо от того, кому оно принадлежит, — подчеркнула Данильченко.

Эксперт добавила: перед тем как подарить квартиру или долю в ней ребенку, необходимо получить предварительное согласие банка-залогодержателя на распоряжение предметом ипотеки, то есть жильем.

Стоит сказать, что банк не всегда одобряет подобные сделки. Потому что получается, что меняется плательщик и новый плательщик также должен подтвердить свою финансовую состоятельность. И по этой причине банк редко одобряет сделки в отношении несовершеннолетних детей, — подытожила Данильченко.