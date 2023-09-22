Россиянам помогут придумать имена будущим детям в налоговой службе

В ФНС запускают интерактивный сервис, помогающий выбрать имя ребенку.

Налоговая служба неожиданно пришла на помощь будущим родителям. Придумывая имя ребенку, они часто советуются с близкими и друзьями, ищут в интернете, но никак не могут решить, как назвать сына или дочь. ФНС придумала, как быть в этой ситуации. О нововведении сообщает 47news.

Как сообщает Федеральная налоговая служба России 22 сентября, на сайте ЕГР ЗАГС появился интерактивный сервис, который может выбрать имя будущему ребенку. Уточняется, что он формирует список на основании пяти тысяч реальных имен детей, рожденных после 1 октября 2018 года.

Родителям предлагают выбрать разные критерии подбора: пол ребенка, популярность имени, первые буквы имени и его длина, сочетание имени с отчеством, географию имени. Можно полностью довериться генератору и сделать выбор случайным образом.

А еще на портале есть полный перечень имен, которые давали всем младенцам, появившимся на свет за последние 97 лет — от самого популярного имени до самого редкого. Понравившиеся варианты родителям предлагают добавлять в «избранное» для дальнейшего сохранения в pdf-файле.