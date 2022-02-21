Россиянки выбирают Петрозаводск для путешествия на 8 марта

Столица Карелии вошла в топ-10 направлений для женского туризма в марте.

Сайт бронирования жилья Tvil.ru к Международному женскому дню определил, куда женщины отправятся в путешествия в праздничные выходные.

По данным исследования, более 50% женщин путешествуют в марте со своими супругами или любимым человеком. Ещё 17% дам отдыхают в компании подруг, 12,5% — с детьми. А одиноких женщин, путешествующих в начале марта, оказалось 12%. Женщины чаще всего бронируют номера в отелях — 49% и квартиры в частном секторе — 39%. Десять процентов домов арендуют компании и семьи. Путешественницы тратят на жильё более 17 тысяч рублей.

Самое популярное направление отдыха у женщин на 8 марта — Ялта. 22% представительниц прекрасного пола проведут четыре праздничных дня на крымском курорте. Ещё 15% путешественниц едут в Сочи. На третьем месте по популярности для женского туризма стоит Санкт-Петербург — 13%.

Петрозаводск оказался на 9-й строчке рейтинга. В столицу Карелии приедут на праздники 5% туристок. В десятку городов для женского туризма также вошли Шерегеш (11%), Пятигорск (10%), Суздаль (8%), Казань (7%), Новосибирск (6%), и Тула (4%).

По статистике Tvil.ru, женщины бронируют отдых в марте от 1 до 7 ночей и тратят на жильё от 1,1 до 13,3 тысячи рублей в сутки. Квартиры в Пятигорске дешевле забронировать женщинам на мартовский «уикенд», чем коттедж в Суздале. В Петрозаводске отдых в среднем обойдется в 8000 рублей.