Российские самолеты будут проходить техобслуживание в Иране

Про техническое обслуживание российских самолетов в Иране написали местные СМИ.

Как сообщает агентство ТАСС, российские самолеты будут проходить техническое обслуживание и ремонтироваться на территории Ирана. Об этом заявил вице-президент исламской республики по науке и технологиям Рухолла Дехгани Фирузабади.

«Российская сторона подписала с иранскими компаниями несколько крупных контрактов, которые предусматривают, что самолеты из РФ будут проходить техобслуживание и ремонтироваться в исламской республике», — приводит его слова агентство IRNA.

Официальные лица России эту информацию пока не комментировали.

6 августа агентство Tasnim сообщило, что Москва и Тегеран намерены подписать соглашение о сотрудничестве в области капитального ремонта и производства самолетов и вертолетов. На переговорах, проходивших в исламской республике, присутствовали заместитель министра торговли, промышленности и шахт Ирана Манучехр Мантеги и генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.

11 апреля глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммади-Бахш сообщил, что представители двух стран подписали меморандумы и договоры «об использовании инфраструктуры для обучения [пилотов] и центров по ремонту и техобслуживанию [самолетов]». Мохаммади-Бахш отметил, что Росавиация «признала иранские стандарты в этой области».