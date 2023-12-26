У дочки «Газпрома» в Карелии появился конкурент

ФАС дополнила список естественных монополий.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла в реестр субъектов естественных монополий ООО «Карельский ресурс».

Так что теперь в республике две компании обладают статусом газораспределительной организации (ГРО), которые с 1 января 2024 года могут заниматься технобслуживанием внутридомового и квартирного газового оборудования в жилых домах — АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» и ООО «Карельский ресурс».

Кто покусился на известного монополиста, знает проект «Жизнь и кошелек».