Руководитель организации-должника в Карелии не дал приставам за бесценок продать грузовик

В Костомукше организация задолжала 1,5 млн рублей и чуть не лишилась автомобиля, который стоил 4 млн рублей, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов Костомукши на принудительном исполнении находился документ в отношении организации, которая задолжала в налоговую и Пенсионный фонд более 1,5 млн рублей, включая исполнительский сбор за несвоевременное исполнение требований.

Постановление о возбуждении исполнительного производства руководитель организации-должника получил, ему разъяснили все последствия, если он не вернет 1,5 млн долга. А чтобы директор быстрее мог принять правильное решение, приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении грузового транспорта.

А так как должник деньги не выплатил, грузовик оценили в 4 млн рублей и хотели выставить на продажу.

Оценив разницу между стоимостью арестованного имущества и долгом, руководитель организации выплатил 1,5 млн и забрал обратно свой грузовик.