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Новости. Экономика
09:22, 18 Апреля 2018

"Русал" после санкций США "заморозил" проект по производству тары в Карелии

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Компания "Русал" сомневается в целесообразности запуска производства тары для сыпучих материалов на базе Надвоицкого алюминиевого завода в Карелии.

"Ситуация с Надвоицким алюминиевым заводом сложная, потому что наложены американские санкции на "Русал", поэтому ряд проектов, которые планируется реализовать на заводе, пока временно реализовываться не будут. Это проект биг-бэгов (особых мешков используемых в алюминиевой промышленности)", - сказал референт аппарата Совета безопасности РФ Константин Никишкин.

Пока этот проект нецелесообразный, пояснили Константину Никишкину представители компании.

"Планируется, что будет реализовываться проект "Русский радиатор". Сейчас на проекте работает 100 человек. Планируют они еще принять около 35 человек. Сырье для работы электролизеров имеется, но как дальше будет развиваться ситуация, понять сложно", - сказал он.

"В этих условиях возрастает роль промышленного парка "Надвоицы" и ТОСЭР "Надвоицы", - добавил он.

Компания "Русал" и ее основной владелец Олег Дерипаска попали под американские санкции 6 апреля. После этого акции компании резко упали, и организация объявила о возможности технических дефолтов по кредитным обязательствам.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-04-18 11:01:24
Раньше я только догадывался когда говорили что всё ,жо.а!
Теперь отчётливо понимаю что это значит в жизни....
Надо будет напрямую обратиться к Дональду! Объснить ему дураку ,что всё отражается на простом народе России, а он думает что борется с окружением царя,наивный,они как жили отлично,так и будут жить....на Западе...
Orava
2018-04-18 10:04:33
Искандеры уже плачут. хе-хе-хе
Гость
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