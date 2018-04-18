"Русал" после санкций США "заморозил" проект по производству тары в Карелии

Компания "Русал" сомневается в целесообразности запуска производства тары для сыпучих материалов на базе Надвоицкого алюминиевого завода в Карелии.

"Ситуация с Надвоицким алюминиевым заводом сложная, потому что наложены американские санкции на "Русал", поэтому ряд проектов, которые планируется реализовать на заводе, пока временно реализовываться не будут. Это проект биг-бэгов (особых мешков используемых в алюминиевой промышленности)", - сказал референт аппарата Совета безопасности РФ Константин Никишкин.

Пока этот проект нецелесообразный, пояснили Константину Никишкину представители компании.

"Планируется, что будет реализовываться проект "Русский радиатор". Сейчас на проекте работает 100 человек. Планируют они еще принять около 35 человек. Сырье для работы электролизеров имеется, но как дальше будет развиваться ситуация, понять сложно", - сказал он.

"В этих условиях возрастает роль промышленного парка "Надвоицы" и ТОСЭР "Надвоицы", - добавил он.

Компания "Русал" и ее основной владелец Олег Дерипаска попали под американские санкции 6 апреля. После этого акции компании резко упали, и организация объявила о возможности технических дефолтов по кредитным обязательствам.