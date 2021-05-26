РЖД запустит рельсовые автобусы из Петрозаводска в Сортавала по выходным

Туристические рельсовые автобусы Петрозаводск – Горный парк «Рускеала» – Сортавала будут ходить летом в выходные и праздничные дни.

Специально для жителей Карелии и туристов, желающих посетить летом Северное Приладожье, холдинг «РЖД» назначает туристические рельсовые автобусы № 932/931 Петрозаводск — Горный парк «Рускеала» — Сортавала, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.







Они будут курсировать по специально разработанному расписанию, отправляясь из Петрозаводска рано утром и возвращаясь обратно вечером.

Оформить проездные документы на дополнительные поезда можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее сообщалось, рельсовый автобус «Орлан» будет возить пассажиров из Лодейного Поля в Приладожье Карелии.