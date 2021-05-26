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РЖД запустит рельсовые автобусы из Петрозаводска в Сортавала по выходным

Новости. Общество
12:33, 27 Мая 2021
фото: фото: © ОАО "РЖД"

Туристические рельсовые автобусы Петрозаводск – Горный парк «Рускеала» – Сортавала будут ходить летом в выходные и праздничные дни.

Специально для жителей Карелии и туристов, желающих посетить летом Северное Приладожье, холдинг «РЖД» назначает туристические рельсовые автобусы № 932/931 Петрозаводск — Горный парк «Рускеала» — Сортавала, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

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Они будут курсировать по специально разработанному расписанию, отправляясь из Петрозаводска рано утром и возвращаясь обратно вечером.

 

Оформить проездные документы на дополнительные поезда можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

 

Ранее сообщалось, рельсовый автобус «Орлан» будет возить пассажиров из Лодейного Поля в Приладожье Карелии.

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