Рельсовый автобус "Орлан" будет возить пассажиров из Лодейного Поля в Приладожье Карелии

РЖД проводит ремонтные работы для открытия нового железнодорожного маршрута «Лодейное Поле – Питкяранта – Сортавала».

Правительство Карелии продолжает совместную работу с ОАО «РЖД» по организации сообщения между Лодейным Полем, Питкярантой и Сортавалой, сообщили в Минтрансе республики.

Сейчас железнодорожники ремонтируют объекты пассажирской инфраструктуры на станциях Мегрега, Туукса, Тулокса, Харлу, Койриноя и Погранкондуши. Начаты строительно-монтажные работы на путях, что позволит после их завершения повысить скоростной режим на этом участке железнодорожной ветки.

Перевозки пассажиров по маршруту с привязкой к расписанию движения скоростных поездов «Ласточка», курсирующих как в направлении Петрозаводска, так и в направлении Санкт-Петербурга через станцию Лодейное Поле, планируется выполнять на инновационном составе РА-3 «Орлан».

Некоторые жители республики уже смогли прокатиться на рельсовых автобусах. «Орланы» выполняли временные рейсы по маршруту «Петрозаводск – горный парк «Рускеала» – Сортавала».

Ранее сообщалось, расписание «Ласточек» из Санкт-Петербурга в Петрозаводск изменится с 1 апреля.