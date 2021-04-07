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Рельсовый автобус "Орлан" будет возить пассажиров из Лодейного Поля в Приладожье Карелии

Новости. Общество
13:07, 08 Апреля 2021
фото: © пресс-служба правительства Карелии
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РЖД проводит ремонтные работы для открытия нового железнодорожного маршрута «Лодейное Поле – Питкяранта – Сортавала».

Правительство Карелии продолжает совместную работу с ОАО «РЖД» по организации сообщения между Лодейным Полем, Питкярантой и Сортавалой, сообщили в Минтрансе республики.

Сейчас железнодорожники ремонтируют объекты пассажирской инфраструктуры на станциях Мегрега, Туукса, Тулокса, Харлу, Койриноя и Погранкондуши. Начаты строительно-монтажные работы на путях, что позволит после их завершения повысить скоростной режим на этом участке железнодорожной ветки.

Перевозки пассажиров по маршруту с привязкой к расписанию движения скоростных поездов «Ласточка», курсирующих как в направлении Петрозаводска, так и в направлении Санкт-Петербурга через станцию Лодейное Поле, планируется выполнять на инновационном составе РА-3 «Орлан».

Некоторые жители республики уже смогли прокатиться на рельсовых автобусах. «Орланы» выполняли временные рейсы по маршруту «Петрозаводск – горный парк «Рускеала» – Сортавала».

Ранее сообщалось, расписание «Ласточек» из Санкт-Петербурга в Петрозаводск изменится с 1 апреля.

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Комментарии

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театральный критик
2021-04-08 14:19:32
автобусы рельсовые
Os
2021-04-08 13:34:50
Можно к Варашеву камню подходы тогда обустроить.
Гость
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