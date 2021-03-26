Расписание "Ласточек" из Санкт-Петербурга в Петрозаводск изменится с 1 апреля

Меняется расписание поездов "Ласточка" по направлению из Петербурга в Петрозаводск, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Чтобы улучшить качество обслуживания, "Ласточка" будет останавливаться на станции Подпорожье для посадки/высадки пассажиров.

С 1 апреля утренняя "Ласточка" будет отправляться из Петрозаводска в 06.36 и приезжать в Санкт-Петербург в 12.00. Поезд будет следовать с остановками в Подпорожье, Лодейном поле и Волховстрое.

Поезд будет отправляться из Санкт-Петербурга в 06.32 и приезжать в Петрозаводск в 11.50 с теми же остановками.

Вечерняя "Ласточка" будет отправляться из Петрозаводска в 18.00 и приезжать в Санкт-Петербург в 22.59. Поезд будет следовать с остановками в Подпорожье, Лодейном поле и Волховстрое.

Поезд из Санкт-Петербурга будет отправляться в Петрозаводск в 18.00 и приезжать в Петрозаводск в 22.59. В этом направлении поезд дополнительно будет останавливаться на станции Свирь.

Подробности об изменениях расписания с 1 апреля можно узнать здесь.