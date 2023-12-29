С начала года в Карелии на пожарах погибли пять человек

В каждом трагическом случае проводится прокурорская проверка.

С начала новогодних праздников в районах республики произошли четыре пожара, которые унесли жизни пяти человек.



Об этом в соцсети сообщила пресс-служба прокуратуры Карелии.



В каждом случае прокуроры берут под контроль ведомственные проверки, устанавливают причины трагедии.



Напомним, в понедельник, 1 января, в 16.29, пожарным поступил звонок о возгорании в квартире дома № 17 на улице Локомотивной в Сортавале.



В квартире пожарные нашли мужчину и женщину без признаков жизни. Предположительно, люди отравились продуктами горения.



Возбуждено уголовное дело.