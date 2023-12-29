С начала года в Карелии на пожарах погибли пять человек

В каждом трагическом случае проводится прокурорская проверка.
С начала новогодних праздников в районах республики произошли четыре пожара, которые унесли жизни пяти человек.
Об этом в соцсети сообщила пресс-служба прокуратуры Карелии.
В каждом случае прокуроры берут под контроль ведомственные проверки, устанавливают причины трагедии.
Напомним, в понедельник, 1 января, в 16.29, пожарным поступил звонок о возгорании в квартире дома № 17 на улице Локомотивной в Сортавале.
В квартире пожарные нашли мужчину и женщину без признаков жизни. Предположительно, люди отравились продуктами горения.
Возбуждено уголовное дело.
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