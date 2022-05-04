Сборная Карелии по американскому футболу победила в первом матче сезона

«Оружейники» одержали победу в первом матче после повышения в классе.

Как сообщили в Минспорта республики, команда по американскому футболу «Оружейники» из столицы Карелии после прошлогодней победы во Второй лиге поднялись на более высокий уровень — и сразу же начали сезон с победы, одолев московскую команду «Драконы». Счет матча — 30:10.

Следующий матч петрозаводской команды пройдет в домашних стенах — 5 июня «Оружейники» встретятся с вологодскими «Викингами».

Напомним, праздник спорта состоялся 9 мая в Петрозаводске. Почти 800 человек стали участниками «Эстафеты Победы» в столице Карелии.