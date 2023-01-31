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Segezha Group переориентируется на отечественную систему сертификации и охраны лесов

Новости. Общество
17:25, 22 Февраля 2023
фото: Segezha Group

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С декабря 2022 года Segezha Group ведет апробацию отечественной системы добровольной лесной сертификации SFMRU/38200.

Она опирается на стандарт лесоуправления и лесопользования SFMRU/38200-ST-1:2022 Ассоциации «Центр развития лесной сертификации», а также ISO 38200:2018 «Цепочка поставок древесины и продукции из древесины». В фокусе внимания — устойчивые лесоуправление и цепочка поставок продукции.

После доработки и гармонизации с учётом развивающейся российской нормативной правовой базы SFMRU/38200 может стать эффективным инструментом надлежащего управления рисками по всей цепочке поставок лесной продукции. При этом новая система уже имеет очевидные преимущества по сравнению с ушедшими из России стандартами FSC и PEFC. В первую очередь потому, что в ней учитываются риски, специфичные именно для лесов Российской Федерации.

В долгосрочной перспективе Segezha Group продолжит курс на охват добровольной сертификацией 100% арендуемых у государства лесов. Одновременно холдинг рассчитывает на единый общероссийский подход. Являясь членом Глобального договора ООН, Segezha Group участвует в работе по созданию общенациональной системы добровольной лесной сертификации с опорой на принципы ЦУР ООН, устойчивого лесоуправления и контроля за цепочками поставок. Соответствующей технической базой должны стать ЛесЕГАИС и в будущем ФГИС ЛК.

«Две ведущие негосударственные международные системы добровольной сертификации — FSC и PEFC, синхронно, до введения экономических санкций, решили приостановить действие своих сертификатов, выданных российскому бизнесу. При этом площадь лесов, сертифицированных по этим схемам в России, на конец 2021 года составляла около 50 млн га или 17% от зоны интенсивного использования российских лесов — это менее 5% от общей площади лесов России. В результате, более ощутимый урон понесли сами FSC и PEFC, а также европейские потребители российской лесопромышленной продукции. Так, по оценкам экспертов, общая мировая площадь лесов, управляемых по сертификатам FSC и PEFC, к середине 2022 года сократилась почти на 20%, а жителей ЕС лишили права покупать значительную часть продукции из возобновляемого лесосырья по доступным ценам. Напротив, в сложившихся условиях российский леспром получил шанс создать адекватную нашим географическим широтам систему добровольной сертификации. Она, в свою очередь, поможет придать импульс гармоничному развитию отечественного ЛПК, повысить статус его продукции за рубежом и подтолкнуть к расширению экспорт российской продукции высокого передела», — отмечает Николай Иванов, вице-президент по реализации государственных программ, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Group.

Наряду с сертификацией особое внимание в холдинге, по-прежнему, уделяют охране и устойчивому воспроизводству российских лесов. Так, на протяжении последних 13 лет в Муезерском лесничестве Республики Карелия изучалась возможность создания комплексного ландшафтного заказника «Спокойный». С этой точки зрения рассматривались территории Кимасозерского, Конец-Островского и Костомукшского лесничеств. Под будущий заказник планировалось выделить 71,6 тыс. га.

В развитие этой инициативы в январе текущего года Segezha Group поддержала подачу Институтом биологии Карельского НЦ РАН в минприроды Республики Карелия письменного обоснования с целью создания зоологического заказника «Максимъярви». Таким образом, «буксовавший» все эти годы проект заказника «Спокойный» постепенно перевели в стадию практической реализации: предполагаемая территория «Максимъярви» почти полностью совпала с контуром обсуждавшегося ландшафтного заказника «Спокойный».

Следующий шаг — за минприроды Карелии. Ведомство рассмотрит возможность положительного заключения на обоснование. Затем чиновникам предстоит установить границы, определить положение и режим охраны «Максимъярви». На этом этапе, согласно российскому законодательству, создадут особо охраняемую природную территорию (ООПТ) в статусе «планируемая» и Segezha Group уже «на земле» подключится к ее благоустройству.

В настоящее время сотрудники холдинга совместно с Институтом биологии Карельского НЦ РАН, а также Минприроды Республики Карелия прорабатывают варианты изменений в лесной план, лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов. Все эти меры направлены на вывод соответствующей территории из плана лесозаготовок и перечня арендованных лесных участков, а также включения ее в будущую ООПТ «Максимъярви».

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