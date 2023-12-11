Заповедник в Карелии приглашает всех на день открытых дверей

На бесплатные экскурсии приглашают всех желающих в честь юбилея заповедника на севере республики.

В Заповеднике «Костомукшский» юбилей — природоохранная территория отмечает 40-летие. В честь этого события в заповеднике с 11 по 14 декабря включительно проходит «День открытых дверей».

Посетителей приглашают на бесплатные экскурсии, мастер-классы. Жители и гости города могут познакомиться с деятельностью отделов заповедника.

Информацию об этом разместили в официальном паблике заповедника «Костомукшский». Там же составлено расписание экскурсий.