Segezha Group продолжает участие в программе «Профессионалитет» в Карелии

В Сегеже 50 студентов «Северного колледжа» завершили производственную практику на АО «Сегежский ЦБК» и ООО «Сегежская упаковка», входящих в лесопромышленный холдинг Segezha Group (MOEX: SGZH).



Практика проходила с мая по июнь среди учащихся 2-3 курсов по специальностям: «Машинист машин по производству бумаги и картона», «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» и «Электромонтер».



Обучение организовано по линии федерального образовательного проекта «Профессионалитет». В прошлом году «Северный колледж» выиграл соответствующий грант.



Благодаря федеральному участию на его базе создали Арктический образовательно-производственный центр по углубленной подготовке специалистов со средним профессиональным образованием – при поддержке Сегежского ЦБК.



Работа со студентами - неотъемлемая часть корпоративной программы наставничества и стажировок холдинга. Сотрудники знакомят студентов с практическими навыками, требующимися на производстве от машинистов, сушильщиков, размольщиков, резчиков, электрогазосварщиков, электромонтеров и слесарей по КИПиА.



«Введение в специальность непосредственно на производстве опытным сотрудником - важный момент при принятии решения о выборе будущей профессии. Обучение у наставника, который знает свою работу до мелочей, повышает мотивацию трудоустраиваться именно здесь, на комбинате. Стажироваться на производстве мирового уровня интересно и познавательно», - говорит исполняющая обязанности директора Северного колледжа Марина Романова.



Колледж и комбинат – давние партнеры. Сегежский ЦБК ежегодно принимает на производственную практику около 100 учащихся. Каждый его третий выпускник трудоустраивается на комбинат.



Предприятие также помогает колледжу закупать учебное оборудование, подбирать педагогов, создавать образовательные программы. В этом году, в Год педагога и наставника, по инициативе колледжа 25 сотрудников Сегежского ЦБК получили благодарственные письма министерства образования и спорта республики.



Segezha Group активно сотрудничает в сфере профессионального образования с 20 российскими вузами и ссузами.





А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.

Все главное - здесь: У нас есть свой Телеграм-канал.Все главное - здесь: #stolicaonego