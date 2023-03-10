Segezha Group завершила серию пилотных проектов с применением в лесу российской платформы дополненной реальности

Segezha Group совместно с командой ИКСАР (Inline Group) провела серию пилотных испытаний решений, технологий и устройств вспомогательной и дополненной реальности в комбинации с AR-очками.

В ходе лесозаготовки на участках аренды компании в Карелии были успешно протестированы различные сценарии использования отечественного программного обеспечения при техобслуживании и ремонте лесозаготовительных комплексов (ЛЗК).

Были отработаны сценарий «удаленный инженер» для ТО форвардера и заказы запасных частей из каталога склада, проведена калибровка харвестерной головки, ряд других тестовых мероприятий. По результатам пилотирования были сделаны выводы, что система ИКСАР с устройствами дополненной реальности способна кратно сократить время, необходимое на замену запчастей, усилить контроль за проведением ремонтов, снизить количество разъездов ключевых специалистов дивизиона «Лесные ресурсы и деревообработка».

По сценарию «удаленный инженер» специалист в центре управления видит то, что и оператор на лесозаготовке, поэтому в ходе пилота был использован форм-фактор очков, а не мобильных устройств. Для большинства работ требуются обе руки, поэтому AR-очки монтируются на каску. В ходе удаленного контроля требуется подключение к сети Интернет. Все остальные сценарии могут быть исполнены без подключения к сети. При этом, данные будут сохраняться, накапливаться и выгружаться в аналитическое ядро сразу после того, как устройство попадет в зону приёма.

«Система кардинально меняет подход к процессам ремонта, обслуживания и настройки техники. Накопленные сведения позволяют проводить глубокую аналитику и использовать подход принятия решений, основанных на объективных данных. Например, в систему могут быть загружены все каталоги запасных частей по всем видам техники. Также накапливается база знаний по инцидентам и вариантам их решения. На каждом этапе проводится фиксация однозначным цифровым идентификатором, что исключает любую возможность обойти регламенты или фальсифицировать результаты», — отметил директор по цифровой трансформации Segezha Group Сергей Меркулов.

Эксперты Segezha Group полагают, что использование технологии дополненной реальности и ИКСАР позволит сделать прозрачными процессы обслуживания и ремонта ЛЗК и лесовозов по всей географии присутствия компании. Готовые сценарии могут быть без труда тиражированы на все бизнес-единицы, в связи с чем не исключено создание единых центров компетенций по технике в регионах. Всего несколько опытных инженеров смогут координировать и контролировать все процессы, связанные с обслуживанием, ремонтом, настройкой и монтажными работами. Все это, в конечном итоге, снизит риски, связанные с уходом из России ряда зарубежных поставщиков техники.