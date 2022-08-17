Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прибыл в Петрозаводск и отправился на стройплощадку

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сегодня посетил строительную площадку легкоатлетического манежа ПетрГУ в Петрозаводске.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Спорткомплекс строится за счет федерального бюджета в рамках решений Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования Республики Карелия, которую возглавляет Патрушев.

Строительство ведется на территории студенческого кампуса ПетрГУ. Сейчас строители завершают возведение стен в хозяйственной части здания. Параллельно идут работы по отделке внутренних и спортивных помещений. Снаружи здания благоустраивают территорию, асфальтируют дороги.

Манеж будет оснащен современным оборудованием, включая систему фиксации результатов международного уровня, которая позволит проводить всероссийские и международные соревнования по легкой атлетике. Для спортсменов организуют несколько беговых дорожек, а также площадки для толкания ядра, прыжков в высоту и длину. На универсальной арене будут созданы все возможности для занятий и соревнований по футболу, гандболу, баскетболу, волейболу, теннису, боксу и борьбе. Кроме того, внутри будет организован центр для сдачи нормативов ГТО.

«Предполагается, что одновременно здесь смогут тренироваться около 50 человек, а в месяц — 20 тысяч спортсменов. Для удобства мы организуем трибуны на 200 мест, а также парковку, рассчитанную на 150 автомобилей», — сообщил первый проректор ПетрГУ Сергей Коржов.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, заниматься в новом спорткомплексе смогут не только сотрудники и студенты университета, но и все желающие жители города.

Секретарь Совбеза также побывал на промплощадке в поселке Берёзовка, где планируется разместить производство рыбных кормов. Кроме того Патрушев посетит ряд промышленных предприятий и обсудит с главой республики перспективы социально-экономического развития Карелии.

Как сообщалось ранее, основная цель визита Патрушева в Петрозаводск — обсуждение вопросов развития приграничной инфраструктуры в преддверии вступления Финляндии в НАТО.