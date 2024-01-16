В Олонце появится современный спорткомплекс

В Олонце возведут современный физкультурно-оздоровительный комплекс.

Управление государственной экспертизы Карелии рассмотрело проект строительства физкультурно-спортивного комплекса в Олонце и выдало положительное заключение, рассказали в ведомстве.

Олонец – одно из древнейших поселений Карелии. Некоторые историки отсчитывают начало его существования с II-III веков до нашей эры, но официальной датой основания Олонца считается 1649 год, когда была заложена одноименная крепость.

Сейчас в городе проживает более 7 тысяч человек, и здесь нет ни одного крупного спорткомплекса. Но вскоре ситуация изменится, сообщили в Главгосэкспертизе России, и в центре Олонца, на улице Строительной, появится современный и многофункциональный ФОК.

Проектная документация предполагает размещение трех спортивных залов: для игровых видов спорта, тренажерный зал и зал для общей физической подготовки. Также в здании будут располагаться административные и подсобные помещения.

Застройщиком выступит администрация Олонецкого района.