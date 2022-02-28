Семья из Туксы поблагодарила главу Карелии за газификацию деревни

Глава республики Артур Парфенчиков входе в рабочей поездки в Олонецкий район встретился с семьей, которая первой подключила свой дом в деревне Тукса к природному газу.

В Карелии введён в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод в деревне Тукса Олонецкого района. Жителям населенного пункта — а здесь проживает более 1000 человек — предоставлены возможности для газификации своих домовладений, сообщили в правительстве республики.

Первым к экологичному и экономичному топливу подключилось в Туксе домовладение семьи Ивановых. Хозяйка дома — Ирина Борисовна — показала Артуру Парфенчикову установленное газовое оборудование и за чашкой чая рассказала о решении перейти на природный газ.

«Мы построили этот дом и живём в нём с 2003 года. Всё отопление, приготовление пищи было на электричестве, что, конечно, было не дёшево. В зимние месяцы уходило более 10 тысяч рублей, а то и больше. Теперь эти расходы уменьшатся в 2 — 2,5 раза, так что наши вложения в газовое оборудование окупятся. Спасибо вам, Артур Олегович, и всем газовикам, что газ пришёл в нашу деревню», — сказала Ирина Иванова.

Глава Туксинского сельского поселения Инна Корнилова рассказала, что уже более 20 семей собираются подать заявки на подключение к газу, и их количество будет расти — желающих последовать примеру Ивановых много.

Строительство этого объекта с 2020 по декабрь 2021 года велось за счёт средств Федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» (более 66 млн рублей) и республиканского бюджета (около 4 млн рублей). Были построены уличные распределительные сети и газопроводы-вводы к жилым домам протяженностью 29,9 км, установлен пункт редуцирования газа (ПРГ). Газопроводы доведены до фасадов почти 300 жилых домов.

Внутрипоселковый газопровод в Туксе питается от межпоселкового газопровода «Олонец — д. Татчелица — д. Путилица — д. Тахтасово — д. Иммалицы — д. Тукса — д. Ильинская Горка — д. Большаково — п. Ильинский Олонецкого района Республики Карелия». Этот межпоселковый газопровод протяжённостью 36 км построен с сентября 2015 по ноябрь 2016 года в рамках реализации Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром». От этого газопровода запитаны 3 котельные — 2 в Ильинском и 1 в Туксе.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подчеркнул, что Тукса стала 17 населённым пунктом республики, куда пришёл природный газ: «У нас большие планы по газификации Карелии, уже в этом году значительно увеличится число газифицированных деревень и посёлков. Здесь, в Олонецком районе, в этом году должны подвести природный газ в Коткозеро, Мегрегу, Рыпушкалицу, Видлицу. Думаем о газификации Ильинского, где не только значительное население, но и крупное сельхозпредприятие».

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Юрий Азаров, чья организация отвечает за бесперебойное снабжение природным газом жителей деревни, отметил: «Одна из основных задач программы развития газоснабжения и газификации Карелии — улучшение качества жизни населения. Не секрет, что газификация городских и сельских территорий позволяет создать более комфортные условия жизни: это и развитие инфраструктуры, и вклад в более современные, экологичные и технологичные способы ведения хозяйства. Сегодня в регионе продолжается реализация программы на 2021–2025 годы, благодаря которой будут созданы возможности для газификации еще 72 населенных пунктов».

В правительстве республики напомнили, что «Газпром газораспределение Петрозаводск» также продолжает работы по бесплатной догазификации домохозяйств в Олонецком, Прионежском, Кондопожском районах и Петрозаводске. Всего в этом и следующем году планируется выполнить мероприятия по догазификации более 1 тысячи домовладений региона.