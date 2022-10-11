Сенаторы одобрили законопроект из Карелии о бесплатной земле ветеранам боевых действий

Профильный комитет Совета Федерации поддержал подготовленный Заксобранием Карелии проект федерального закона о предоставлении бесплатной земли ветеранам боевых действий и инвалидам войны.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 15 ноября одобрил законопроект, разработанный по инициативе депутатов Законодательного собрания Карелии.

Документом предполагается внесение изменений в Земельный кодекс РФ и федеральный закон «О ветеранах». Согласно законопроекту, ветераны боевых действий и инвалиды войны могут получать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства на срок не более шести лет. Кроме того, им предоставляется возможность в последующем оформить эту землю в собственность бесплатно. Об этом на заседании комитета рассказал сенатор Игорь Зубарев.

Как отметил парламентарий, инициатива Законодательного собрания Карелии о введении новой меры социальной поддержки для ветеранов боевых действий, сразу получила одобрение профильных комитетов Совета Федерации и Госдумы.

«Нашим бойцам, включая участников спецоперации на Украине, честно исполняющим свой воинский долг, нужна помощь. А данный законопроект поможет улучшить жилищные условия ветеранов боевых действий и их семей. Когда выделяется земля под ИЖС бесплатно, гораздо проще и быстрее построить свой дом», — уверен Игорь Зубарев.