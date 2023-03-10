Серийный вор попробовал оставить жителей двух поселков Карелии без ТВ и интернета

Жителя Карелии подозревают в краже телекоммуникационного кабеля недалеко от двух поселков Пряжинского района.

В полицию Пряжинского района с заявлением о краже телекоммуникационного кабеля обратились работники одного из предприятий.



Кабель украли неподалеку от двух поселков района, ущерб составил 12,8 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. Им оказался 39-летний петрозаводчанин. Его раньше уже привлекали к ответственности за такие же преступления.

Он признал вину и рассказал, что краденый кабель сдал в пункт металлолома, а вырученные деньги потратил на себя.

Возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД Карелии. Мужчине грозит до трех лет колонии.