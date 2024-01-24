Северное сияние раскрасило Беломорье на севере Карелии

Художник запечатлел красоты Белого моря в Лоухском районе республики.
В сообществе «Карелия, Петрозаводск | Вкратце» опубликовали фотографию автора ivandementievskiy, на которой изображено побережье Белого моря во время северного сияния.
Снимок сделан возле старинной карельской деревни Нильмогуба. Она расположена на Северном полярном круге, в устье речки Нильма.
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