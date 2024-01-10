До Петрозаводска дошел снег из Белого моря

Остатки облачности, образовавшейся над морем, засыпали столицу Карелии.

Об интересном явлении, наблюдающемся в эти часы в крупнейшем городе республики, рассказали в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

Снег, который периодически начинает идти в Петрозаводске, похоже, доходит до города из Белого моря. Там он образуется над незамерзшими участками воды.

Этот эффект очень похож на тот, что наблюдается над Онежским озером, которое периодически — чаще всего осенью и в начале зимы — засыпает Петрозаводск снегопадами.

Напомним, ранее горожане жаловались на снежные глыбы, свисающие над головами прохожих в разных районах города.