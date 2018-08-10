Сгоревшая в Карелии Успенская церковь XVIII века не была застрахована

Уничтоженная огнем в городе Кондопога Успенская церковь XVIII века не была застрахована.

"Имущество не было застраховано, потому что есть соответствующее письмо от пользователя о том, что страхования не будет. Навязывать страхование Росимущество не вправе", - сказала ТАСС представитель Межрегионального территориального управления Росимущества в Мурманской области и Карелии Валентина Трошиева.

По ее словам, в мае 2017 года по договору безвозмездного пользования церковь была передана местной религиозной организации "Православный приход храма рождества Богородицы г. Кондопоги Петрозаводской и Карельской Епархии".

Пожар начался утром 10 августа, за несколько часов огонь полностью уничтожил деревянную церковь. По данным ГУ МЧС, возможной причиной пожара был поджог. Следователи работают с туристами, которые посещали церковь за несколько минут до ее возгорания.