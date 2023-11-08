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Шандалович: проект «Zа самбо» придал новый вектор развития отечественному виду единоборств

Новости. Политика
17:14, 08 Ноября 2023
фото: © пресс-служба Карельского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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Председатель парламента Карелии, секретарь реготделения «Единой России» Элиссан Шандалович посетил открытую тренировку самбистов в Петрозаводске.

Тренировка по самбо прошла в спортивной школе олимпийского резерва № 5 в рамках федерального проекта «Zа самбо» партии «Единая Россия».

Перед началом занятия секретарь реготделения партии Элиссан Шандалович поздравил спортсменов, представителей школы самбо Ильи Шегельмана, а также их тренеров с очередной победой.

Недавно карельские самбисты стали призерами Кубка студенческой лиги России в Казани. Так, бронзовую награду завоевал Арман Багдасарян. Он уже именитый спортсмен, чемпион России по самбо. Еще одну бронзу Карелии принес Константин Годинов – для него это первый такой значительный успех.

Элиссан Шандалович вручил спортсменам благодарственные письма. Отдельную благодарность он выразил тренерам.

После награждения открытую тренировку для юных спортсменов провел мастер спорта международного класса, обладатель Кубка мира по боевому самбо Артуш Асрян.

«История самбо в Карелии – это история больших побед, и за каждой из них огромный труд самих спортсменов и их наставников. Для нашей республики это особый вид спорта. Карельская школа самбо – одна из лучших не только в России, но и в мире. Основатель школы, легендарный Илья Романович Шегельман подготовил немало талантливых спортсменов», — отметил Элиссан Шандалович.

Школа Шегельмана дала Карелии и стране более 40 мастеров спорта, несколько заслуженных мастеров спорта, в том числе СССР и международного класса. Это весомый вклад от региона с небольшой численностью населения в копилку спортивной славы России.

«Проект «Zа самбо» партии «Единая Россия» придал новый вектор развития этому уникальному отечественному виду спорта по всей стране и у нас в республике. Наши самбисты становятся победителями в том числе на соревнованиях, которые проводятся в рамках партпроекта. Проект «Zа самбо» в Карелии активно развивается, к нему присоединяется всё больше прославленных самбистов, которые сегодня сами стали наставниками, проводят открытые тренировки, показательные выступления. А успехи ребят, которые уверенно побеждают на самых престижных соревнованиях, становятся примером для совсем юных спортсменов. И помогают привлекать детей и молодежь в этот вид спорта, который развивает не только физические качества, но и силу воли, выдержку, целеустремленность», — добавил Элиссан Шандалович.

«Единая Россия» запустила партпроект «Zа самбо» в июле 2022 года. Его координатором стал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, председателем общественного совета проекта — секретарь Генсовета Андрей Турчак. Целью проекта является развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта.

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