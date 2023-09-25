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Шандалович рассказал о главной задаче на осеннюю сессию

Новости. Политика
15:00, 25 Сентября 2023
фото: Элиссан Шандалович / VK

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Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович рассказал о главных решениях, принятых на первом после каникул заседании парламента республики.

Как сообщил спикер парламента на своей странице в соцсети, депутаты учредили специальную награду для волонтеров в республике – медаль «За заслуги в добровольческой (волонтерской) деятельности».

Она будет вручаться жителям, коллективам и организациям нашего региона, которые всегда готовы прийти на помощь и оказать поддержку. «Уверен, награда станет значимой для земляков, вовлеченных в добровольческую деятельность, а в Карелии это порядка 34 тысяч человек», – рассказал Элиссан Шандалович.

По словам парламентария, в первом чтении принят законопроект о выплатах по 100 тысяч рублей учителям, которые подготовили призеров и победителей заключительного этапа всероссийских школьных олимпиад, а также выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ.

«Такое поощрение будет стимулировать педагогов к повышению качества обучения, а также к более эффективной подготовке выпускников к экзаменам. Отмечу, что средства на денежную выплату учителям уже предусмотрены в бюджете республики на 2023 год», - пояснил Элиссан Шандалович.

Также депутаты приняли за основу проект закона, по которому увеличивается срок освобождения от налога на имущество. По заключенным с 1 января 2024 года инвестиционным соглашениям льготный налоговый период составит 8, а не 5 лет. При реализации приоритетных инвестиционных проектов он возрастет с 7 до 10 лет, сообщил спикер парламента.

На заседании Элиссан Шандалович отметил, что в осеннюю сессию депутатам предстоит большая законодательная работа и главный вопрос - это принятие бюджета Карелии на ближайшие три года.

«Уверен, что вместе с Главой Карелии, правительством и органами исполнительной власти республики мы сможем принять главный финансовый документ, который будет ориентирован на устойчивое развитие республики, отвечать интересам наших земляков», - сказал парламентарий.
По словам Элиссана Шандаловича, также в приоритете внимания остаются вопросы поддержки и дополнительные гарантии для участников специальной военной операции и членов их семей, реализация на территории Карелии Послания президента и национальных проектов, развитие взаимодействия с новыми регионами.

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